Франция проведет переговоры с Ираном и Израилем
Франция в ближайшие недели проведет контакты с Ираном и Израилем, чтобы избежать напряженности в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Как я уже сказал господину (Владимиру) Путину о других вопросах озабоченности, то есть это ядерная программа Ирана после 2025 года, его баллистическая программа и некоторые региональные вопросы. У нас уже начался диалог с президентом (Ирана Хасаном) Роухани по данным направлениям. Конечно, такой диалог будет жизнестойким и возможным, если мы будем все придерживаться тех самых обязательств, которые были приняты в 2015 году", - сказал Макрон.
"Во всяком случае мы так и собираемся поступать, и теперь у нас в последующие недели будут организованы дискуссии, диалог с нашими партнерами из Ирана, с нашими партнерами из Израиля", - подчеркнул он.
"Вы знаете, что, может быть, не у всех наших партнеров одинаковая оценка одних и тех же событий в регионе, но тем не менее мы должны во избежание напряженности в регионе строить механизмы диалога, взаимопонимания", - добавил президент Франции.
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