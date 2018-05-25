Боец MMA пнул соперника «футбольным ударом» и проиграл - ВИДЕО

Киргизский боец смешанного стиля (MMA) Азизбек Сатибалдиев был дисквалифицирован за нелегальный удар по сопернику - немцу Саба Болаги на турнире M-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурге. Видео разместил в своем Twitter-аккаунте пользователь Jollasanda, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В середине второго раунда Сатибалдиев нанес удар ногой по голове Болаги, находившегося в этот момент на коленях. Рефери Вячеслав Киселев остановил бой и присудил победу немецкому спортсмену, наложив на Сатибалдиева дисквалификацию.

"Дисквалификация за футбольный удар Сатибалдиева, победа Саба Болаги", - подписал выложенное видео пользователь Jollasanda.

Поражение стало четвертым для бойца, выступающего в полулегком весе. Также в активе спортсмена из Киргизии семь побед.

Болаги за свою карьеру провел 10 боев. Немец одержал победу в девяти из них.

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