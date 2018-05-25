Семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в ливийском Бенгази - ВИДЕО

Взрыв заминированного автомобиля во втором по крупности ливийском городе Бенгази произошел в четверг поздно вечером. По уточненной информации, ранены десять человек, погибших - семеро, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Все произошлое в самом центре города рядом с рестораном и отелем Tibesti. От взрыва полностью сгорели восемь находившихся рядом автомобилей.

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