Семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в ливийском Бенгази - ВИДЕО
25 мая 2018 11:30 119
Взрыв заминированного автомобиля во втором по крупности ливийском городе Бенгази произошел в четверг поздно вечером. По уточненной информации, ранены десять человек, погибших - семеро, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Все произошлое в самом центре города рядом с рестораном и отелем Tibesti. От взрыва полностью сгорели восемь находившихся рядом автомобилей.
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