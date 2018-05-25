В стамбульском аэропорту возникли проблемы с посадкой самолетов - ПОДРОБНОСТИ
25 мая 2018 11:47 34
Наблюдаются проблемы с посадкой самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что причина возникших проблем связана с грозовыми облаками в Стамбуле.
Согласно данным СМИ в настоящее время наблюдается задержки с посадкой самолетов. О других деталях не сообщается.
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