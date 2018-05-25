Компания Honda представила "заряженный" пикап - ВИДЕО

Новый концепт пикапа от компании Honda построили на основе новой генерации Honda Civic Type R. Специалисты изменили вид кузова хетчбэка, оставив двигатель прежним, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Благодаря VTEC Turbo (320 л.с.) авто может разогнаться до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Как отметили пользователи соцсетей, авто настолько скоростное и серьёзное, что его смогут водить только настоящие профи.

Пока запускать машину в сети не планируется. Не исключено, что его отправят на соревнования, где определят самый скоростной автомобиль.

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