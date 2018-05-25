Опубликовано видео штурма квартиры в Москве - ВИДЕО
25 мая 2018 13:04 112
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов используют специальные щиты для защиты от оружия подозреваемого, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Штурм квартиры столичного художника Александра Борового, который взял в заложники своих соседей, осуществляли сотрудники Росгвардии. Позднее ведомство опубликовало часть спецоперации по задержанию предполагаемого преступника и освобождению заложников.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
24 Май 15:18 23 179
-
24 Май 21:49 16 355
-
24 Май 13:23 14 695
-
24 Май 16:01 12 407
-
24 Май 20:44 10 702