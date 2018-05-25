Опубликовано видео штурма квартиры в Москве - ВИДЕО

25 мая 2018 13:04

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов используют специальные щиты для защиты от оружия подозреваемого, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Штурм квартиры столичного художника Александра Борового, который взял в заложники своих соседей, осуществляли сотрудники Росгвардии. Позднее ведомство опубликовало часть спецоперации по задержанию предполагаемого преступника и освобождению заложников.

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Нажмите на видео для просмотра:
Росгвардия опубликовала видео штурма квартиры в Москве, где захватили заложников

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