Представлена официальная песня чемпионата мира – 2018 - ВИДЕО

Представлена официальная песня чемпионата мира - 2018, который будет проходить в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля, сообщает официальный YouTube-канал певца Ники Джема, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.



Как уже сообщалось, исполнителями песни стали известный американский актёр, хип-хоп исполнитель Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истефи и американский музыкант Дипло.



Ранее сообщалось, что исполнители были замечены на съёмках видеоклипа к песне.



Матчи чемпионата мира - 2018 пройдут на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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