Британская разведка начнет принимать на службу детей мигрантов

Служба британской внешней разведки отменила действовавшее 100 лет правило набора сотрудников, согласно которому служить в MI6 могли только те соискатели, чьи родители родились в Британии. Глава службы Алекс Янгер объяснил это необходимостью расширения спецслужбы и возможностью привлечения специалистов самого разного происхождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, работать в MI6 теперь смогут дети мигрантов. При этом служба выпустила специальную 40-секундную телерекламу с лозунгом "Втайне мы такие же, как и вы", в которой звучит обращение к потенциальным кандидатам попробовать свои силы в разведке.

"Мы очень загружены, слишком много всего происходит. Сложность работы возрастает, растет необходимость расширять службу. Нам нужно разрастаться всеми способами, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив - люди", - сказал Янгер журналистам на брифинге.

По его словам, перед внешней разведкой стоит сложная задача увеличения штата. С нынешних 800 человек ее планируется увеличить до 3,4 тысячи к 2021 году - это рекордная численность спецслужбы со времени Второй мировой войны. Делается это, по заявлению правительства, для реагирования на растущие угрозы.

"Я хочу развеять миф о том, что потенциальные кандидаты чем-то ограничены. Мы настроены на то, чтобы иметь наиболее широкий выбор среди лучших одаренных людей в стране. Я хотел бы попросить тех, кто никогда не задумывался о работе в Mi6, подумать об этом", - добавил глава разведслужбы.

При этом он признал, что много подходящих и одаренных кандидатов для службы в разведке ранее отсеивались просто потому, что их родители родились за рубежом. Руководство разведки планирует увеличить в ее составе число женщин и этнических меньшинств. В настоящее время 38% сотрудников Mi6 женщины и 6,8% принадлежат к этническим меньшинствам.