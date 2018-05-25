NASA построит на Луне ракетный завод
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начинает проработку технических деталей плана по развертыванию на Луне первого ракетно-космического завода. На первом промышленном предприятии за пределами Земли планируется производить ракетное топливо, необходимое для путешествий к другим планетам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Сырье для будущего ракетного топлива - водород и гелий - планируют добывать прямо на поверхности Луны. Для этих целей в 2019 году на поверхность спутника Земли могут быть отправлены два геологических аппарата-разведчика, которые займутся поиском наиболее удобных площадок для работы.
Лунная база должна стать своеобразным перевалочным пунктом для пополнения запасов и дозаправки на пути к другим планетам Солнечной системы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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