Ученые: Люди готовы массово жениться на роботах

Создатель одного из первых андроидов "София" предупредил о скорой волне браков людей с роботами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Ученый Дэвид Хэнсон - создатель одного из самых узнаваемых роботов-андроидов, считает, что "эпидемия" браков людей с электронными устройствами может начаться уже в середине столетия. Хэнсон считает, что развитие нейросетей приведёт к тому, что уже к 2029 году интеллект роботов будет сопоставим с умственными возможностями младенцев, а уже к 2031 году система разработки и обучения ИИ эволюционирует до человеческого уровня.

Хэнсон уверен, что возросшая социализация и обучаемость роботов "по образу и подобию" человека к 2045 году может спровоцировать волну браков между людьми и электронными машинами. При этом основатель компании Hanson Robotics уверен, что браки с роботами не будут считаться полноценными, а человекоподобных роботов будут считать "людьми второго сорта".