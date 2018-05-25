США перебрасывают танки и солдат в Европу

США уведомили страны Европы о переброске тяжёлой бронетехники и личного состава в рамках операции Atlantic Resolve. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Плановая ротация американских войск в Европе позволит перебросить 3300 военнослужащих 1-й бронетанковой бригады и 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа в штате Техас в Польшу и страны Балтии транзитом через Германию, сообщает Defense News.

Отмечается, что в рамках крупномасштабных учений будет отработана процедура доставки и развёртывания передовых частей и соединений американской армии в Европе. Для этих целей из США прибудет не менее 7 танков М1 "Абрамс", примерно 140 боевых машин "Брэдли", 18 гаубиц "Паладин" и 395 других гусеничных транспортёров. Военная техника будет переброшена не только по автомобильным дорогам, но и по железной дороге в страны Балтии, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Как сообщает издание, операция Atlantic Resolve проводится Армией США в рамках мероприятий по ответным действиям на угрозу со стороны России.