Турция предпримет меры в связи с антииранскими санкциями США

25 мая 2018 16:03

Анкара предпримет шаги для защиты турецких компаний имеющих экономические связи с иранскими компаниями, и могущих пострадать от американских санкций в отношении Ирана. Об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным СМИ, при этом Аксой не разгласил конкретного плана действий Турции, по защите местных компаний от американских санкций.

Напомним, что в свое время Турция не подключилась к антииранским санкциям Запада.

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