Нефть дешевеет

Котировки нефти Brent сегодня снизились после новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия могут увеличить предложение на рынке уже во второй половине 2018 г. Нефть Brent подешевела почти на 2% до уровня $77,3 за баррель, котировки нефть WTI ушли ниже $70. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Сегодня министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на Петербургском экономическом форуме заявил, что его страна предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать предложение нефти на рынке. "Как мы всегда говорили, снятие ограничений с предложения, вывод нефти на рынок будет постепенным процессом. Быстро мы это не будем делать. И, скорее всего, это произойдет во второй половине текущего года", - отметил министр.

По данным Financial Times, накануне вечером Халид аль-Фалих встретился с российским коллегой Александром Новаком, чтобы обсудить положение на нефтяном рынке и соглашение об ограничении нефтедобычи. Пока соглашение выполняется на 150%, отмечает FT: участвующие в нем страны ОПЕК+ не выводят на рынок даже бóльшие объемы нефти, чем 1,8 млн баррелей в день, о которых они договаривались в 2016 г. Это в том числе объясняется падением нефтедобычи в переживающей глубокий экономический кризис Венесуэле.

Накануне на ПМЭФе несколько бизнесменов, включая президента "Лукойла" Вагита Алекперова, назвали слишком высокой цену нефти в $80 за баррель.