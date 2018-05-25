В лондонском аэропорту столкнулись два самолета - ВИДЕО

В лондонском аэропорту Станстед столкнулись два самолета. Об инциденте сообщает Express.co.uk.

По данным издания, судно компании Ryanair пыталось вылететь в Дублин, однако его задел самолет перевозчика Primera, который направлялся в испанскую Малагу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На ВПП крыло одного из лайнеров задело хвостовой стабилизатор другого.

В результате происшествия никто не пострадал, однако состояние самолета Ryanair были вынуждены проверить инженеры. Пассажиров отправят в Дублин резервным бортом.

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