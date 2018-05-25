В лондонском аэропорту столкнулись два самолета - ВИДЕО
25 мая 2018 16:08 219
В лондонском аэропорту Станстед столкнулись два самолета. Об инциденте сообщает Express.co.uk.
По данным издания, судно компании Ryanair пыталось вылететь в Дублин, однако его задел самолет перевозчика Primera, который направлялся в испанскую Малагу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На ВПП крыло одного из лайнеров задело хвостовой стабилизатор другого.
В результате происшествия никто не пострадал, однако состояние самолета Ryanair были вынуждены проверить инженеры. Пассажиров отправят в Дублин резервным бортом.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
15:58 197
Нефть дешевеет
15:58
Нефть дешевеет
15:18
Qaytar onları, Rüstəm...
-
24 Май 21:49 26 176
-
24 Май 20:44 13 512
-
24 Май 22:22 11 508
-
24 Май 23:07 6 518
-
24 Май 22:24 6 023