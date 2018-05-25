Пакистан приобретет турецкие военные вертолеты

Пакистан подписал контракт с Турцией о закупке 30 вертолетов ATAK турецкого производства, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, переговоры с Пакистаном о продаже вертолетов ATAK велись с 2017 года.

По данным СМИ общая стоимость контракта не разглашается. О точной дате поставке Пакистану вертолетов ATAK не сообщается.

Отметим, что в наставшее время на балансе ВВС Турции числятся 35 вертолетов ATAK.

Напомним, что ранее США выступали против продажи Пакистану боевых вертолетов турецкого производства.

Боевые вертолеты турецкого производства ATAK являются частью государственной программы, нацеленной на обеспечение турецкой армии вооружением, оборудованием и экипировкой собственного производства.

Вертолеты ATAK могут развивать скорость до 300 километров в час, совершать полеты при любых погодных условиях и плохой видимости.

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