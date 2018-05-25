Скандальный инцидент в Саудовской Аравии - ВИДЕО
25 мая 2018 17:08 422
В Саудовской Аравии был арестован мужчина, выложивший в интернет видеоролик с кадрами самого себя, обучающего дочку младшего детсадовского возраста курению, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
Пользователи социальных сетей и саудовское общество возмутились действиям горе-папаши, предлагающего на кадрах сигарету малышке, которая смотрит на отца и послушно берет в рот дымящийся предмет, сообщает IslamNews.
Генеральный прокурор Мекки Сауд аль-Муаджаб, посмотрев скандальный ролик, выпустил ордер на арест отца, поставившего под угрозу здоровье собственной малолетней дочери.
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