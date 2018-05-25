Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире - ВИДЕО

В прямом эфире британского телеканала Sky Sports журналистка Хейли Мур смогла остановить коня на скаку.

На YouTube-канале сообщается, что инцидент произошел во время скачек в Чепстоу. В видеоролике видно, что одна из лошадей, сбросив наездника, несется прямо на корреспондента, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Мур схватила бегущую лошадь за поводья, затем упала прямо под копыта животного и получила удар в лицо. Женщина не отпустила поводья, поэтому лошадь остановилась.

После случившегося Хейли отправилась записывать телевизионное интервью с победителем заезда.

Отец Хейли Мур является заслуженным тренером по конному спорту, поэтому девочка с детства общается с лошадьми, а ее братья стали известными жокеями.

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