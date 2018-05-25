В Японии произошло сильное землетрясение

25 мая 2018 18:21

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вечером в пятницу в центральной части Японии, угрозы цунами нет, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 21.13 по местному времени в центральной японской префектуре Нагано. Очаг землетрясения залегал близи поверхности земли.

Толчки силой до пяти баллов ощущались в 11 префектурах, в том числе Нагано, Ниигата, Гумма, Фукусима, Ибараки и других.

Информации о сбоях на расположенных в регионе АЭС не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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