В Японии произошло сильное землетрясение
25 мая 2018 18:21 286
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вечером в пятницу в центральной части Японии, угрозы цунами нет, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 21.13 по местному времени в центральной японской префектуре Нагано. Очаг землетрясения залегал близи поверхности земли.
Толчки силой до пяти баллов ощущались в 11 префектурах, в том числе Нагано, Ниигата, Гумма, Фукусима, Ибараки и других.
Информации о сбоях на расположенных в регионе АЭС не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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