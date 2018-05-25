Путин предложил прекратить разговоры вокруг "дела Скрипаля"
25 мая 2018 21:14 180
Комментируя ситуацию по "делу Скрипаля", президент РФ Владимир Путин призвал прекратить разговоры на эту тему, поскольку ни к чему хорошему они не приводят, кроме ухудшения отношений между странами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Нужно или проводить совместное объективное и полноценное расследование, или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему кроме ухудшения отношений не ведут", - сказал Путин на встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств на ПМЭФ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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