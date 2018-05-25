ВС Турции за неделю нейтрализовали 49 террористов

ВС Турции в ходе антитерррористических операций, проведенных в период с 18 по 24 мая 2018 года в турецких провинциях Диярбакыр, Мардин и Сиирт, а также на севере Ирака, нейтрализовали 49 боевиков, сообщает турецкие СМИ со ссылкой на Генштаб ВС Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, ликвидированы три главаря террористов РПК. Уничтожено 37 взрывных устройства кустарного производства, разрушено 11 укрытий террористов. В столкновения с террористами погибли семеро турецких военнослужащих, еще 12 ранены.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.