Илон Маск перепутал украинское СМИ с российским

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в твиттере планами по развитию нового проекта, по ошибке назвав издание "Украинская правда" российским, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Предприниматель планировал приобрести домен Pravda.com, однако соответствующий сайт уже был занят украинским изданием. Маск по ошибке написал, что "Украинская правда" принадлежит России.

"Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала нет. Выяснилось, что он (домен - Прим.ред) уже занят)", - написал Маск.

Пользователи твиттера заметили ошибку, на что указали в комментариях к посту.

"Россия, Украина... Какая разница", - пошутил один из пользователей.

Позже Маск понял, что ошибся. "Выяснилось, что Pravda.com" принадлежит Украине, - написал он. В итоге его новый проект был размещен по адресу Pravduh.com.

Ранее предприниматель заявил, что намерен создать сервис для борьбы с фейками. Маск планирует назвать его "Pravda". Предполагается, что сервис будет бороться с ботами, а также разоблачать недостоверные материалы в СМИ.