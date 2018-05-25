В теле американского хоккеиста поселился 63-сантиметровый червь
25 мая 2018 23:03 621
Хоккеист Карсон Мейер, выступающий за команду университета Майами (штат Огайо), обнаружил, что в его теле жил 25-дюймовый червь (63,5 сантиметра), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я пошел в ванную, все как обычно. И он вышел из меня. Это был длинный оранжевый червь с головкой, шеей и всем прочим. Я был в ужасе", - цитирует спортсмена Tech Times.
Отмечается, что предположительно червь поселился в организме хоккеиста год назад. Из-за этого у игрока появились проблемы со здоровьем: он стремительно терял вес, отказывался от еды и чувствовал слабость.
Врачи затруднялись поставить ему точный диагноз.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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