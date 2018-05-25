Успенский не знал о своем многомиллионном гонораре за «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский не знал о размере авторских отчислений студии "Союзмультфильм" ему как создателю "Простоквашина", сообщает НСН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее предправления студии Юлия Слащева рассказала, что около 6 млн руб. писателю уже выплачены и 3 млн руб. будут выплачены в следующем году. Также она сообщила, что студия предлагала выкупить у писателя десять историй про "Простоквашино", написанных после последней экранизации, за 5 млн руб.

Однако Эдуард Успенский утверждает, что узнал о гонорарах только от журналистов. "Все знают, кроме меня. Мне это неизвестно. Ко мне никто не подходил, не обращался. Спасибо, что сказали", - поделился он.

Ранее "Союзмультфильм" рассказал, когда выйдет третья серия перезапущенного мультсериала "Простоквашино", созданного на основе произведений Эдуарда Успенского. Сам Успенский не одобряет новые эпизоды "Простоквашина".