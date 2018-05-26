На границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев
Свыше 100 палестинцев получили ранения в очередных столкновениях с израильскими военными вдоль границ сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра, передает Day.Az.
Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются девять недель подряд, хотя сейчас их масштабы значительно скромнее, чем были раньше.
"Итог девятой пятницы марша: 109 палестинцев получили ранения на восточных границах сектора Газа", - сказал собеседник агентства.
Израильские военные заявляют, что акции протеста собрали в пятницу около 1,6 тысячи палестинцев, которые жгли шины и швыряли камни в двух точках на границе сектора Газа.
Всего по подсчетам палестинских медиков, с 30 марта, даты начала "марша возвращения", погибли 115 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.
Помимо этого, на Западном берегу реки Иордан в пятницу умер уже третий палестинец, пострадавший ранее в столкновениях с израильтянами, сообщил аль-Кидра. Западный берег долго оставался в стороне от протестных инициатив и присоединился к ним только десять дней назад, когда палестинцы отмечали 70-ю годовщину Накбы - национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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