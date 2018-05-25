Путин о давлении на Турцию в связи с планами покупки российских С-400

Президент России Владимир Путин уверен, что вопрос приобретения российских ракетных комплексов С-400 Турцией должна решать сама эта страна, а давление на нее несправедливо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом глава российского государства уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддастся давлению и не пойдет на уступки, защищая национальные интересы.

"Вот эти различные инструменты давления, они охватывают все большее и большее количество стран. В данном случае - в связи с приобретением наших систем С-400. Вообще странно. Турция - страна НАТО, ну, она решила приобрести военные системы, причем передовые, без всякого преувеличения, самые лучшие в мире в своем классе, не у страны НАТО. Ну и что? Это что, преступление?", - задался вопросом Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств во время Петербургского международного экономического форума. Он признался: "Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо в отношении к Турции, как минимум несправедливо".

Российский лидер также предположил: "Насколько я знаю характер президента Эрдогана, вряд ли кому-нибудь удастся, используя инструменты давления, добиться нужного для кого- то результата. Наоборот, я думаю, что это только взбодрит президента Эрдогана, и он точно, даже если захотел бы, не пойдет на уступки в силу защиты своих национальных интересов".