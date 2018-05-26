ДТП с автобусом в Турции: пострадали 14 студентов

По меньшей мере 14 студентов получили ранения в результате опрокидывания автобуса в городе Эрзурум Турции, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, после ДТП автобус загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны смогли потушить огонь.

Раненые студенты были доставлены в больницы города. Отмечается, что состояние студентов хорошее.