На Мексику, Кубу и Флориду надвигается шторм "Альберто"

Субтропический шторм "Альберто" движется по северо-западной части Карибского моря, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным центра, сильные ливни на выходных могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива.

Скорость движения шторма составляет около 64 километров в час.