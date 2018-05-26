На Мексику, Кубу и Флориду надвигается шторм "Альберто"

26 мая 2018 07:45

Субтропический шторм "Альберто" движется по северо-западной части Карибского моря, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным центра, сильные ливни на выходных могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива.

Скорость движения шторма составляет около 64 километров в час.

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