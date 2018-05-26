Боец Мусаси стал обладателем чемпионского пояса Bellator в среднем весе

Нидерландский боец Гегард Мусаси одержал победу над бразильцем Рафаэлом Карвалью в поединке за чемпионский пояс Bellator, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мусаси победил Карвалью техническим нокаутом в первом раунде.

В рамках организации для представителя Нидерландов это второй бой: ранее он победил российского бойца Александр Шлеменкорешением судей.

Всего в карьере Мусаси 44 победу, две ничьи, а также шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА).

В активе Карвалью 15 побед и два поражения.