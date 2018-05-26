Боец Мусаси стал обладателем чемпионского пояса Bellator в среднем весе
26 мая 2018 08:04 113
Нидерландский боец Гегард Мусаси одержал победу над бразильцем Рафаэлом Карвалью в поединке за чемпионский пояс Bellator, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мусаси победил Карвалью техническим нокаутом в первом раунде.
В рамках организации для представителя Нидерландов это второй бой: ранее он победил российского бойца Александр Шлеменкорешением судей.
Всего в карьере Мусаси 44 победу, две ничьи, а также шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА).
В активе Карвалью 15 побед и два поражения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
25 Май 12:04 10 147
-
25 Май 11:35 6 972
-
25 Май 12:55 6 882
-
25 Май 13:40 6 858
-
25 Май 19:10 6 419