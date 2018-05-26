Жесткая посадка вертолета в Вашингтоне: пострадали два человека

В США в штате Вашингтон два человека получили ранения в результате жесткой посадки вертолета, сообщает King 5 News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что вертолет использовался для тушения пожаров. Через несколько секунд после взлета на аэродроме Олимпия пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.

В результате удара выбило стекло кабины пилотов, сам пилот и механик получили травмы.