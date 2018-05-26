США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации

США выразили обеспокоенность сообщениями о неких возможных действиях сирийской армии на юго-западе Сирии в зоне деэскалации и предостерегли от действий, ставящих под угрозу прекращение огня, заявила журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о приближающейся операции режима (президента Сирии Башара) Асада на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, о которой договорились США, Иордания и Российская Федерация в прошлом году... Мы предостерегаем сирийский режим от любых действий, который могут способствовать разрастанию конфликта или ставят под угрозу перемирие", - сообщила Науэрт.

Там не уточняется, о каких именно сообщениях идет речь и что за операцию готовят сирийские военные. Вместе с тем госдеп предупредил, что США "примут решительные необходимые меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада".

Согласованная тремя странами зона деэскалации находится в районе населенного пункта Дераа в Сирии.