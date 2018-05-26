Меган Маркл полгода будет учиться этикету по требованию Елизаветы II
26 мая 2018 08:28 399
Супруга британского принца Гарри бывшая американская актриса Меган Маркл по настоянию королевы Елизаветы II до конца года будет проходить курс королевского этикета, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, заниматься с Маркл будет личная помощница Елизаветы II Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей на протяжении 17 лет.
Отмечается, что Коэн, в частности, уже общалась с Меган Маркл перед свадьбой и дала ей несколько советов, как держаться на церемонии.
19 мая принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, вступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.
После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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