С экс-главы УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции

Швейцарская прокуратура сняла обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации газеты Le Monde, которая ссылается на письмо прокурора, в отношении Платини не было найдено необходимого количества улик и доказательств, которые подтвердили бы его причастность к мошенническим действиям.

Отмечается, что Платини был переведен из статуса обвиняемого в свидетеля.

"Мы можем подтвердить, что данное расследование не проводится против Платини в связи с обвинениями его в коррупции. Мы также можем сообщить, что ваш руководитель не будет инкриминирован в этом разбирательстве", - говорится в сообщении.

В 2015 году Платини занимал должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), которую возглавлял Йозеф Блаттер. В конце 2015 года они были отстранены комитетом организации по этике от футбольной деятельности на восемь лет после того, как Блаттер перевел из средств ФИФА на счет Платини 2 млн швейцарских франков в 2011 году.

Затем апелляционный комитет ФИФА принял решение сократить дисквалификации функционеров до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение Блаттера до четырех лет.

14 сентября 2016 года Платини принял решение покинуть пост главы УЕФА.