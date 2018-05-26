Путин назвал главного фаворита чемпионата мира-2018
26 мая 2018 08:45 402
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что сборная Испании является фаворитом чемпионата мира - 2018, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, на встрече с представителями международных СМИ Путин подчеркнул, что Россия преследует цель модернизации инфраструктуры страны, и проведение мирового первенства по футболу способно этому помочь.
"Мы хотим, чтобы этот кубок мира был праздником для мира, и я думаю, что мы этого добьемся", - цитирует Путина испанское агентство EFE.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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