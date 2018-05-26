Колумбия станет глобальным партнером НАТО
26 мая 2018 08:55 187
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил в пятницу о достижении соглашения о партнерстве с Североатлантическим альянсом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", - написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, которая имеет такую привилегию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
25 Май 12:04 11 231
-
25 Май 13:40 7 321
-
25 Май 12:55 7 139
-
25 Май 11:35 7 026
-
25 Май 19:10 6 445