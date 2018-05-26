Колумбия станет глобальным партнером НАТО

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил в пятницу о достижении соглашения о партнерстве с Североатлантическим альянсом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", - написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, которая имеет такую привилегию.