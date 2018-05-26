Преступник с мачете в голове шел по улице словно ничего не произошло - ВИДЕО

26 мая 2018 09:24

В Сети появилось видео из Бразилии, где вооруженный грабитель Педро Феррейра с мачете в голове шел по улице, словно ничего не произошло. Об этом пишет The Mirror.

Он садится в полицейскую машину, абсолютно спокойно продолжая разговаривать со стражами порядка, которые доставили его в больницу. Хирурги извлекли из его головы огромный нож, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Прохожие думали, что это макет, но мачете был настоящий.

Осложнений после пятичасовой операции у Феррейры не было.

После того как врачи его выписали, мужчину снова доставили в тюрьму.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Преступник с мачете в голове шел по улице, словно ничего не произошло

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az