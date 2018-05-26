Преступник с мачете в голове шел по улице словно ничего не произошло - ВИДЕО
26 мая 2018 09:24 263
В Сети появилось видео из Бразилии, где вооруженный грабитель Педро Феррейра с мачете в голове шел по улице, словно ничего не произошло. Об этом пишет The Mirror.
Он садится в полицейскую машину, абсолютно спокойно продолжая разговаривать со стражами порядка, которые доставили его в больницу. Хирурги извлекли из его головы огромный нож, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Прохожие думали, что это макет, но мачете был настоящий.
Осложнений после пятичасовой операции у Феррейры не было.
После того как врачи его выписали, мужчину снова доставили в тюрьму.
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