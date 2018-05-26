Большинство ирландцев выступили за легализацию абортов

На референдуме в Ирландии большинство ирландцев проголосовали за отмену так называемой Восьмой поправки конституции и легализацию абортов, сообщает газета The Irish Times со ссылкой на данные экзит-поллов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что около 68% ирландцев проголосовали за, и лишь 32% выступили против. Большинство противников абортов оказалось в возрастной категории от 50 до 64 лет, которых было 37%. А среди молодежи, в частности в возрасте от 18 до 24 лет, подавляющее большинство (87%) высказалось за легализацию абортов.

Сообщается, что официальные результаты референдума объявят в субботу.

Ирландия - одна из самых консервативных стран Европы, в которой до сих пор запрещены аборты. Это предусмотрено Восьмой поправкой к конституции, которая была принята на референдуме в 1983 году. В виде исключения их разрешено делать лишь в случае онкозаболевания или внематочной беременности.