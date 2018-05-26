Вайнштейна отпустили из полиции за миллион долларов - ВИДЕО

Знаменитый кинопродюсер Харви Вайнштейн отпущен полицией из-под стражи под залог в 1 миллион долларов. Он обвиняется в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против двух женщин, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

По словам адвоката Вайнштейна Бенджамина Брафмана, его клиент намерен заявить о своей невиновности по всем предъявленным ему обвинениям. "Вайнштейн всегда утверждал, что он никогда не участвовал в сексуальных отношениях без обоюдного согласия. Сегодняшние разбирательства не изменили его позицию", - цитирует адвоката РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что после выхода на свободу Вайнштейн согласился носить специальное мониторинговое устройство. Ему также придется сдать паспорт и отказаться от зарубежных поездок.

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