В Бразилии отменены более 100 авиарейсов из-за забастовки дальнобойщиков

По меньшей мере 115 авиарейсов были отменены в пятницу на территории Бразилии из-за дефицита авиационного керосина, возникшего в результате общенациональной забастовки дальнобойщиков. Такие данные приводит на своем сайте газета Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, сложившаяся ситуация затронула работу 12 аэропортов, в том числе аэропорта бразильской столицы. Большинство отмененных рейсов приходится на авиакомпании Latam и Azul. Как ожидается, в субботу авиаперевозчики также не смогут выполнить все обязательства перед пассажирами. Поставки керосина в достаточном количестве будут организованы в лучшем случае через сутки.

Забастовка дальнобойщиков началасьв понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более миллиона человек. Протесты привели к дефициту базовых товаров: во многих городах Бразилии наблюдается нехватка бензина, дизельного топлива и некоторых продуктов питания. Мэрия города Сан-Паулу и власти штата Пернамбуку даже объявили режим ЧП в связи со сложившейся ситуацией.

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение направить силы правопорядка для разгона участников акции. По его словам, большинство бастующих приняли условия соглашения, достигнутого в четверг между профсоюзами и правительством. Однако, как утверждал глава государства, "радикально настроенное меньшинство" мешает им разблокировать автомагистрали.

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