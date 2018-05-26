Сильный пожар произошел в торговом центре в Башкирии - ВИДЕО
26 мая 2018 11:10 218
В городе Нефтекамске в Башкирии в пятницу вечером загорелся торговый центр "Рубин". В результате ЧП никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Пожар в трехэтажном ТЦ начался около 21:45. Загорелся утеплитель здания. Произошло задымление, закопчение помещения.
Открытое горение было оперативно ликвидировано. Причины пожара выясняются.
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