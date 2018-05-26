Сильный пожар произошел в торговом центре в Башкирии - ВИДЕО

26 мая 2018 11:10

В городе Нефтекамске в Башкирии в пятницу вечером загорелся торговый центр "Рубин". В результате ЧП никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожар в трехэтажном ТЦ начался около 21:45. Загорелся утеплитель здания. Произошло задымление, закопчение помещения.

Открытое горение было оперативно ликвидировано. Причины пожара выясняются.

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Пожар произошел в торговом центре в Башкирии

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