Сильный пожар произошел в торговом центре в Башкирии - ВИДЕО

В городе Нефтекамске в Башкирии в пятницу вечером загорелся торговый центр "Рубин". В результате ЧП никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожар в трехэтажном ТЦ начался около 21:45. Загорелся утеплитель здания. Произошло задымление, закопчение помещения.

Открытое горение было оперативно ликвидировано. Причины пожара выясняются.

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