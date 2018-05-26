Неизвестные устроили стрельбу из автоматов в Марселе, есть погибшие

26 мая 2018 11:27

Двое мужчин погибли в ночь на субботу от рук неизвестных, расстрелявших их из автоматов Калашникова.

Об этом сообщила местная газета La Provence, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На данный момент рассматривает версия криминальных разборок. За неделю это уже второй случай стрельбы из автоматов на улицах Марселя.

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