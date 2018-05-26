В Омске из-за дождей на дорогах стали тонуть автомобили - ВИДЕО

26 мая 2018 12:22

Омск залило водой. Сильный ливень превратил городские дороги в огромные лужи, в которых машины глохнут и теряют номера, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видеозаписями потопа горожане делятся в соцсетях. Один из омичей разместил видео, на котором подъезд жилого дома заливает водой с 1-го по 9-й этаж. Потоки воды стекают с потолка и стен.

Местные СМИ отмечают, что из-за непогоды пришлось перенести ряд городских мероприятий.

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Нажмите на видео для просмотра:
Омский потоп: на дорогах тонут машины, подъезды заливает водой

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