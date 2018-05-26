Отец погибшего сына отвёл его девушку на выпускной бал - ВИДЕО

Кейли Судерс из Пенсильвании (США) и её возлюбленный Картер Браун давно готовились к выпускному балу, но трагическая случайность перечеркнула все планы молодых людей.

Всего за несколько недель до торжественного события Картер попал в автокатастрофу и погиб, оставив скорбеть не только родителей, но и 18-летнюю Кейли, которая решила, что пропустит мероприятие

Однако, 50-летний Роберт, отец Картера, пошёл на неожиданный шаг. Он явился к девушке и спросил её, не хочет ли она пойти на бал с ним. Трогательная пара вызвала много восхищения и слёз умиления у выпускников, преподавателей и родственников, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Роберт делал всё, что положено на балу - он танцевал с Кейли и позировал для фотографий. Ему казалось, что такой поступок является правильным, ведь исполнив мечту погибшего сына, он как будто ненадолго воскресил его.

Фото и видео с этого необычного выпускного разместила в Facebook Келли О'Нилл Браун, жена Роберта и мать Картера. Она добавила, что её супруг - самый лучший и добрый мужчина в целом мире. Более того, посмотрев на танцующих и веселящихся молодых людей, супруги если и не утешились в своей потере, то по крайней мере поняли, что жизнь продолжается и надо найти в себе силы жить дальше.

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