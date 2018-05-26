В Третьяковской галерее повредили картину Репина

Картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", находящуюся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи, повредили, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее картину. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую. Подозреваемый задержан.

"Картине нанесены серьезные повреждения, - сообщили представители Третьяковской галереи. - Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали".

Реставраторы провели неотложные аварийные работы, извлекли осколки стекла, произвели демонтаж картины и рамы.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") написана российским художником Ильей Репиным с 1883 по 1885 год и в 1885-м приобретена основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора во время экспозиции "Общества передвижных художественных выставок". Полотно представлено в постоянной экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.

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