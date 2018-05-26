В США создали передвижную систему борьбы с беспилотниками

Американская компания Sierra Nevada разработала установку для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которую можно разместить на пикапе и применять во время движения транспортного средства. Об этом сообщает портал Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система, которая получила название X-Madis, может обнаруживать, распознавать и поражать цели, применяя средства радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что она способна работать при движении автомобиля на скорости до 80 км/ч. Отмечается, что управлять системой может один оператор из кабины транспортного средства.

В компании добавили, что X-Madis может быть смонтирована на различных подвижных платформах, включая пикапы, внедорожники или лодки. Также систему уже протестировали на некоторых видах транспорта, который стоит на вооружении армии США.

Новая разработка представлена на выставке SOFIC 2018, которая проходит в Тампе во Флориде.