Мужчина, повредивший в Третьяковке картину Репина, объяснил свой поступок

Повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" мужчина объяснил свой поступок, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что в Третьяковской галерее неизвестный мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Инцидент произошел вечером 25 мая.

"В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то.. Водку не пью, вот и накрыло", - сказал он на видео, распространенном МВД РФ. Мужчина также подтвердил, что нанес удары по картине стойкой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Картина Репина была создана в 1883-1885 годах, впервые ее показали публике в 1885-м. Еще при жизни художника она пострадала от вандализма - 16 января 1913 года молодой иконописец, старообрядец Абрам Балашов, сын крупного мебельного фабриканта, в припадке душевной болезни нанес картине три удара ножом. Тогда сильно пострадали лица изображенных, и Репину пришлось практически воссоздать их заново.

