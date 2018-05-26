В Марселе неизвестный расстрелял посетителей клуба
26 мая 2018 14:39 16
Во французском городе Марселе неизвестный расстрелял двух мужчин в спортивном клубе. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.
Нападение произошло минувшей ночью, сообщает Le Parisien. Злоумышленник открыл огонь в сторону мужчин, игравших в карты, и скрылся на машине. Раненые скончались на месте.
Полиция нашла на месте стрельбы автомат Калашникова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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