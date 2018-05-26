Столтенберг сказал, когда соберется Совет Россия-НАТО

26 мая 2018 16:40

Заседание Совета Россия - НАТО пройдет на следующей неделе - в четверг, 31 мая. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкому еженедельнику Der Spiegel в субботу,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы соберемся в следующий четверг для Совета Россия - НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией", - приводит издание его слова. "Нам нужен диалог, чтобы улучшать наши отношения и снизить напряжение", - сказал он. По его словам, контакты с Москвой выстраивать непросто, но при этом очень важно.

В числе релевантных тем Столтенберг назвал "Украину, военную прозрачность, снижение рисков и учения".

Последняя встреча Совета Россия - НАТО прошла в октябре 2017 года. Как тогда заявил занимавший пост постоянного представителя РФ при альянсе Александр Грушко, конкретных результатов она не принесла.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az