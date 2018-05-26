Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился сегодня с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя странами. Как сообщила пресс-служба южнокорейского президента в Twitter, встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени . Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"Оба лидера обменялись мнениями о выполнении подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили проведение саммита КНДР-США", - рассказали в пресс-службе президента Южной Кореи. О результатах переговоров будет объявлено завтра.

Первая встреча лидеров двух стран в пограничном пункте Пханмунджом состоялась 27 апреля. По итогам переговоров стороны разработали и подписали мирный договор. В документе перечислен ряд шагов по деэскалации - в частности, встречи министров обороны, визит Муна в Пхеньян, прекращение взаимной пропагандистской активности, а также соединение железных дорог и решение вопроса разделенных семей.

Планировалось, что 12 июня Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом. Однако Трамп на этой неделе объявил об отмене саммита, объяснив свое решение "открытой враждебностью" риторики КНДР. При этом президент США дал понять, что встреча все же может состояться в будущем.