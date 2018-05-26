Против Google и Facebook подали многомиллиардный иск

Евросоюз c 25 мая живет по новому закону - о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Тогда же борец за конфиденциальность персональной информации Мах Шремс подал иски на 7,6 млрд евро в отношении Google и Facebook. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.



Активист из Австралии обвинил IT-гигантов в том, что те принудительно добиваются согласия пользователей на предоставление личных данных.



По новому регламенту интернет-компании, расположенные в Европе, или работающие с пользователями из ЕС, обязаны получить четкое согласие каждого пользователя на обработку его персональной информации, пишет Security Lab. Нарушители будут оштрафованы либо на 20 млн евро, либо на 4% от суммы годового дохода.



Новые правила вынудили ведущие компании пересмотреть политику конфиденциальности и практику сбора информации. Однако истец заявил, что Google и Facebook вынуждают принимать новые условия политики конфиденциальности под угрозой ограничения доступа к сервисам, что противоречит требованиям GDPR.