Ученые предупредили о "рисовом кризисе", который грозит большими проблемами

Так, по информации издания Science Advances, в Азии грядет продовольственный кризис из-за... увеличения концентрации углекислого газа. Оказывается, это резко снижает питательность риса. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Pravda.ru.

Последнее, в свою очередь, повлияет на интересы миллионов взрослых и детей. Ученые изучили, как изменится химический состав растения и его пищевая ценность, если растить его при таких условиях.

Оказалось, что питательная ценность риса резко снизилась из-за уменьшения концентрации витаминов и белков в зернах. А это означает, что для насыщения людям, при таком изменении в продукте, придется съедать продукта гораздо больше. А поскольку экономическая ситуация в Южной и Юго-Восточной Азии не всегда располагает к таким "излишествам", здоровье многих, особенно беременных и кормящих, а также детей, может оказаться подорванным. А истощение сделает их более уязвимыми для болезней, в частности, малярии.